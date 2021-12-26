У Львові загорівся поїзд з пасажирами (фото)

На львівському залізничному вокзалі загорівся пасажирський вагон, в якому перебували люди

В ніч на неділю, 26 грудня, на залізничному вокзалі у Львові загорівся пасажирський вагон, в якому перебували люди. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій Львівщини.

Близько 03:45 загорівся сьомий вагон пасажирського поїзда №81 сполученням «Київ-Ужгород», який прибув на головний залізничний вокзал міста.

Пасажирів з вагона евакуювали, а сам вагон відчепили. Внаслідок займання ніхто з пасажирів не постраждав.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

«На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був відчеплений від поїзда, з вікон вибивався дим. О 5:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв. м. До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та три одиниці спецтехніки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку.

23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи, 3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.

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