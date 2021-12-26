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    Рятувальники попередили про небезпеку лавин у Карпатах

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    Через снiгопади та хуртовини у Карпатах буде небезпечно&nbsp; - Рятувальники попередили про небезпеку лавин у Карпатах
    Через снiгопади та хуртовини у Карпатах буде небезпечно 
    фото з відкритих джерел

    26-27 грудня очікується снiголавинна небезпека четвертого рівня на Прикарпатті та Закарпатті

    Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про сніголавинну небезпеку у Карпатах. Про це повідомила пресслужба надзвичайників.

    У неділю та понеділок, 26-27 грудня, очікується снiголавинна небезпека четвертого рівня на Прикарпатті та Закарпатті.

    Через снiгопади та хуртовини небезпечно буде у горах Iвано-Франкiвської та на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей.

    «На високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Південній Осетії (регіон Грузії, окупований Росією) під лавиною опинилися п’ятеро російських військовослужбовців. Двом надали медичну допомогу, двоє загинули і один зник, його ще шукають.

    До слова, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

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    Теги: державна служба рятувальники небезпека
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    Рятувальники попередили про небезпеку лавин у Карпатах