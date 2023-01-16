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Захисники ліквідували 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники ліквідували 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати ворога
Дані втрат ворога уточнюються через інтенсивність бойових дій
фото: Генштаб

Загальні бойові втрати противника станом на 16 січня орієнтовно склали116 080 осіб

Протягом минулої доби  українські захисники ліквідували ще 790 російських загарбників,  знищили 12 ворожих танків та 21 бойову броньовану машину окупантів. Загалом Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже 116 080 своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 січня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків – 3118 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 6204 (+21) од,
  • артилерійських систем – 2099 (+5) од,
  • РСЗВ – 438 (+1) од,
  • засобів ППО –220 (+1) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0),
  • крилатих ракет – 749 (+0),
  • кораблів /катерів – 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од,
  • спеціальної техніки – 190 (+3).
Захисники ліквідували 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати ворога фото 1

Нагадаємо, триває 327-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: росія Генштаб втрати Бахмут

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