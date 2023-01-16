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Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 16 січня

Триває 327-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 січня.

Ворожі удари по Україні

Минулої доби противник завдав два ракетних удари та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Кіндратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ в районах понад 24 населених пунктів, в тому числі: Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плавні, Щербаки та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Пстраждали 17 населених пунктів, зокрема, Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога та два удари по його засобах протиповітряної оборони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів та засіб радіоелектронної боротьби ворога.

Нагадаємо, видання The Times з посиланням на західну розвідку повідомляє, що новий повномасштабний наступ РФ може статися у квітні.

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Теги: війна окупанти росія ЗСУ Генштаб

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