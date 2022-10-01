Очільник Луганської ОВА розповів, що відбудеться на фронті після звільнення Лиману

Після звільнення з-під окупації РФ міста Лиман у Донецькій області розпочнеться деокупація Луганщини

Звільнення Лиману надасть поштовх деокупації усієї Луганщини. Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів в ефірі національного телемарафону, пишуть fakty.com.

«Після того, як Лиман залишать (якщо зможуть і якщо встигнуть) окупанти, то після Лиману буде починатись деокупація Луганської області. Ми всі на це чекаємо, ми підготувались. Яким чином це буде відбуватись, з якого напрямку – це все ж до військових, бо вони краще бачать загальну мапу бойових дій», – сказав він.

За словами Гайдая, окупанти самі викладають в мережу відео, що військове командування їх кинуло в Лимані напризволяще.

Гайдай додав, що проведення Кремлем псевдореферендумів ніяк не вплине на події на фронті, оскільки українські захисники впевнено крокують уперед.

«Вчора ми поспілкувались в Офісі Президента, де проговорили багато робочих питань і можу сказати, що як тільки хоч один населений пункт звільняється, навіть немає різниці яка область, то ми готові одразу заходити і починати забезпечувати людей, щоб життєдіяльність того чи іншого населеного пункту не зупинялась жодним чином», – сказав він.

Раніше Міністерство оборони РФ підтвердило, що російські війська відступили з міста Лиман Донецької області.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

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