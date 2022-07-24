США вважає, що крім самих Himars треба надати якомога більше боєприпасів

Вашингтон готовий надати Україні стільки Himars, скільки зможе

Україна може отримати ще кілька ракетних систем Himars з США та інших західних країн. Про це повідомив голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, передає Радіо Свобода.

За його словами, Вашингтон готовий надати Україні стільки Himars, скільки зможе.

Адам Сміт підкреслив, що досягти позначки в 50 або 60 установок буде складно, але 25 або 30 - це реалістична цифра. Крім самих систем треба надати якомога більше боєприпасів і ракет для них.

«Не факт, що в нашому арсеналі є 50 таких установок. Я думаю, зараз мета - досягти кількості 25-30 ракетних установок залпового вогню. Це буде поєднання Himars і декількох систем MLRS з Великобританії та інших країн», – зазначив Сміт.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

Коли допомога надійде в Україну, наразі не відомо.

Разом з тим, США нададуть Україні 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.