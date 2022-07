В Україну прибули реактивні системи M270: чим вони відрізняються від Himars

Міністр оборони Резніков повідомив про прибуття в Україну перших систем MLRS M270. Про це очільник Міноборони написав у своєму Twitter.

«Сімейство «довгорукої» української армії поповнилося: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для Himars на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогові» – зазначив Резніков.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX