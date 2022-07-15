В Україну прибули реактивні системи M270: чим вони відрізняються від Himars

Системи M270 гарною компанією для Himars на полі бою

Міністр оборони Резніков повідомив про прибуття в Україну перших систем MLRS M270. Про це очільник Міноборони написав у своєму Twitter.

«Сімейство «довгорукої» української армії поповнилося: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для Himars на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогові» – зазначив Резніков.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

Від американських систем залпового вогню Himars реактивні системи M270 відрізняються платформою – M270 на гусеницях, а також кількістю ракет у одному пакеті – 12, а у Himars 6.

Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 має два окремі пускові контейнери та відповідно до компоновки ракет – різну їх кількість, дальність та спроможності ураження ворога. Кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою. Така РСЗВ є універсальною у використанні. Менші за класом ракети можуть мати касетну частину (максимальна дальність 32, 45 та 70 км). А найпотужніша ракета Atacms летітиме до 300 км.

Технічні характеристики систем M270

Нагадаємо, як повідомив раніше речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, системи залпового вогню Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту. Наразі розглядається можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня – 150 км від лінії фронту.

Раніше радник Банкової Олексій Арестович повідомляв, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.

Також раніше стало відомо, що ЗСУ вразили склади ворожої техніки та боєприпасів на трьох локаціях.

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