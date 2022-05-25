Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)

«Caesar» дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту

Самохідні артилерійські установки на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними

Гаубиці Caesar уже на передовій. Наші артилеристи швидко опанували нове озброєння, фактично за 2-3 години. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він також пояснив, як працюють гаубиці.

Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога», – повідомив Валерій Залужний.

За його словами, САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь. Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої Перемоги», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Залужний назвав кількість звільнених від загарбника населених пунктів Харківщини. Головнокомандувач також повідомив, що українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим.