  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)

    &laquo;Caesar&raquo; дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту - Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    «Caesar» дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту
    фото: Валерій Залужний/Telegram

    Самохідні артилерійські установки на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними

    Гаубиці Caesar уже на передовій. Наші артилеристи швидко опанували нове озброєння, фактично за 2-3 години. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він також пояснив, як працюють гаубиці.

    Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога», – повідомив Валерій Залужний.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)
    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)

    За його словами, САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

    Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь. Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої Перемоги», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

    Раніше Залужний назвав кількість звільнених від загарбника населених пунктів Харківщини. Головнокомандувач також повідомив, що українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим.

    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО війна військові Україна село озброєння окупація #stoprussia Валерій Залужний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гаубиці Caesar уже на передовій: Залужний розповів, як вони працюють (фото)