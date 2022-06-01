Подоляк розповів, доки може тривати війна

До осені-зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально, вважає Подоляк

Радник керівника Офісу президента вважає неприпустимим замороження конфлікту

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна проти Росії триватиме щонайменше до зими. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«До осені-зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитися ніхто не зможе. Ні одна, ні інша сторона не отримає в нинішньому вигляді почуття перемоги. Україна точно не може зупинитися. Це об'єктивні обставини», – сказав Подоляк.

За його словами, війна не може зупинитися по лінії розмежування, оскільки ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть жити в «русском мире». Він також вважає неприпустимим замороження війни. А щодо заяв політиків про необхідність компромісу між Україною та РФ, на думку радника голови ОП, «це спроба повернути Україну в те становище, в якому вона перебувала раніше».

«Ми були вторинними для Європи. Нас не сприймали як ньюзмейкера чи країну, що впливає на формування правил співіснування в Європі. А зараз Україна не погоджується. Модель поведінки Зеленського – це практично прямолінійна заява про проблеми. І якщо спочатку це не було коректно прийнято в європейському середовищі, то тепер Україна стає суб'єктом, який формує інші правила в Європі. І це багатьох лякає», – сказав Подоляк.

Крім того, за його словами, в Європі починає «підіймати голову проросійське лобі», а в європейців й досі існує «ірраціональний страх перед Росією».

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева про те, що Польща начебто починає захоплювати західну Україну, «класичними галюцинаціями» російських ЗМІ.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер запропонував Україні погодитися на визнання Криму російським. На це гостро відреагував президент Зеленський, нагадавши, як сам Кіссинджер з родиною тікав із гітлерівської Німеччини 1938 року, а не намагався «адаптуватися до нацистів».