Ракетний удар по Львівщині: є поранені

Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури

У Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів. Двоє людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він повідомив, що ракетний удар у Львівській області був завданий по об’єкту транспортної інфраструктури.

«Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає», – повідомив Козицький.

Інформація уточнюється.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по Бескидському залізничному тунелю, який проходить через Карпати у Львівській області.

«Мета – спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників», – зазначив він.

За неофіційними даними, в області пролунало щонайменше чотири вибухи.

Щодо масштабів руйнувань поки що також нічого не відомо.

Нагадуємо, не можна фотографувати чи знімати на відео «прильоти», якщо такі є. не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

До відбою тривоги залишати укриття не варто.

Нагадаємо, вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

Також на Сумщині пролунало кілька вибухів.

А ще ворог завдав удару по місту Новий Буг.

Крім того, у Херсоні та області пролунали вибухи.

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