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    Події в Україні

    Замінування в Одесі: сьогодні вибухівку шукають у чотирьох готелях

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    У готелі направлені&nbsp;вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій - Замінування в Одесі: сьогодні вибухівку шукають у чотирьох готелях
    У готелі направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій

    Поліція перевіряє інформацію про мінування

    В Одесі повідомили про замінування чотирьох готелів в центрі міста. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

    Зазначається, що повідомлення про замінування готелів надійшло сьогодні о 17:20.

    Наразі поліція перевіряє інформацію про мінування чотирьох об'єктів у центрі міста.

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    На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомлялося, вчора 13 травня в Одесі шукали вибухівку на 12 об'єктах: у готелях, торгових центрах та аеропорту.

    Також 12 травня Одеський аеропорт знову «мінували», поліція вибухівки не знайшла.

    Варто зазначити, що 7 травня у Києві повідомили про «замінування» усіх гіпермаркетів Ашан у місті.

    Раніше невідомі повідомляли про «замінування» будівлі Верховної Ради України.

    Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці перевірили повідомлення про мінування 68 об’єктів.

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