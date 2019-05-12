Одеський аеропорт знову «мінували», поліція вибухівки не знайшла



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Аеропрт протягом останнього місяця «мінують» вже втретє

В одеському аеропорту правоохоронці вибухівки не знайшли Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

«Перевірку аеропорту та прилеглу до нього територію завершено. Жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було», - повідомили правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, о 11:28 до поліції надійшло повідомлення про те, що Міжнародний аеропорт Одеса, заміновано. Аеропрт протягом останнього місяця «мінують» вже втретє.

Нагадаємо, у Херсоні поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів та закладів.

Також у Вінниці «мінували» вісім торговельних центрів через електронну пошту.

Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку в Ocean Plaza.