Одеський аеропорт знову «мінували», поліція вибухівки не знайшла
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Аеропрт протягом останнього місяця «мінують» вже втретє
В одеському аеропорту правоохоронці вибухівки не знайшли Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
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«Перевірку аеропорту та прилеглу до нього територію завершено. Жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було», - повідомили правоохоронці.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, о 11:28 до поліції надійшло повідомлення про те, що Міжнародний аеропорт Одеса, заміновано. Аеропрт протягом останнього місяця «мінують» вже втретє.
Нагадаємо, у Херсоні поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів та закладів.
Також у Вінниці «мінували» вісім торговельних центрів через електронну пошту.
Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку в Ocean Plaza.