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    Події в Україні

    В Одесі шукають вибухівку на 12 об'єктах: у готелях, торгових центрах та аеропорту

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    На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС - В Одесі шукають вибухівку на 12 об'єктах: у готелях, торгових центрах та аеропорту
    На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС

    Наразі проводяться заходи щодо евакуації персоналу, відвідувачів та пасажирів

    В Одесі до поліції надійшло повідомлення про «замінування» восьми готелів, трьох торговельних закладів та Міжнародного аеропорту «Одеса». Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

    Зазначається, що інформація про замінування надійшла до правоохоронців 13 травня о 16:45.

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    На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

    «Наразі проводяться заходи щодо евакуації персоналу, відвідувачів та пасажирів», - - повідомляє поліція.

    Нагадаємо, вчора, 12 травня, Одеський аеропорт знову «мінували», поліція вибухівки не знайшла.

    Як повідомлялося, 7 травня у Києві повідомили про «замінування» усіх гіпермаркетів Ашан у місті.

    Раніше невідомі повідомляли про «замінування» будівлі Верховної Ради України.

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