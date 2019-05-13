В Одесі шукають вибухівку на 12 об'єктах: у готелях, торгових центрах та аеропорту



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На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС

Наразі проводяться заходи щодо евакуації персоналу, відвідувачів та пасажирів

В Одесі до поліції надійшло повідомлення про «замінування» восьми готелів, трьох торговельних закладів та Міжнародного аеропорту «Одеса». Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Зазначається, що інформація про замінування надійшла до правоохоронців 13 травня о 16:45.

На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

«Наразі проводяться заходи щодо евакуації персоналу, відвідувачів та пасажирів», - - повідомляє поліція.

Нагадаємо, вчора, 12 травня, Одеський аеропорт знову «мінували», поліція вибухівки не знайшла.

Як повідомлялося, 7 травня у Києві повідомили про «замінування» усіх гіпермаркетів Ашан у місті.

Раніше невідомі повідомляли про «замінування» будівлі Верховної Ради України.