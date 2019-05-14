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    Події в Україні

    У Львові замінували чотири готелі та школу

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    У Львові замінували чотири готелі та школу

    Повідомлення про замінування в місті Львів надійшло з пошти poroshenko7

    У Львові на електронну пошту Нацполіції надійшло повідомленні про замінування чотирьох готелів та школи з пошти poroshenko7 <[email protected]>. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

    «Надійшло повідомлення про замінування в місті Львів з пошти poroshenko7 <[email protected]> на електронну пошту ГУНП», — написав Зінкевич.

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    Як зазначив депутат, у листі вказали про наявність вибухівки у:

    1. Готель Cisar ( Вул. Городоцька 65)

    2. Готель Евроготель ( Вул. Тершаковців 6а)

    3. Готель Таурус ( Вул. Князя Святослава 5)

    4. Готель Львів ( Пр. Чорновола 7 )

    5. Школа 93 ( вул. Кос-Анатольського, 10).

    Як повідомлялося, вчора 13 травня в Одесі шукали вибухівку на 12 об'єктах: у готелях, торгових центрах та аеропорту.

    Також 12 травня Одеський аеропорт знову «мінували», поліція вибухівки не знайшла.

    Варто зазначити, що 7 травня у Києві повідомили про «замінування» усіх гіпермаркетів Ашан у місті.

    Раніше невідомі повідомляли про «замінування» будівлі Верховної Ради України.

    Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці перевірили повідомлення про мінування 68 об’єктів.

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