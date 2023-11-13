Запоріжжя: окупанти зруйнували єврейську школу та синагогу (фото)

Новозлатопіль був найбільшою єврейською землеробською колонією Катеринославської губернії

Внаслідок російського вторгнення у Новозлатополі на Запоріжжі зруйновано історичні будівлі єврейської школи та синагоги. Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

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«Будівля старої школи побудови кінця 19 сторіччя також використовувалося як синагога. Також зруйновано будівлю ще однієї єврейської школи поруч, яка побудована у 1920-х роках», – йдеться в повідомленні.

Зруйновано будівлю єврейської школи, яка побудована у 1920-х роках фото: ОЄОУ

Зазначається, що Новозлатопіль був найбільшою єврейською землеробською колонією Катеринославської губернії, а пізніше був центром однойменного єврейського національного району.

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«Від місцевих краєзнавців Об'єднаній єврейській общині України стало відомо, що від історичних будівель залишилися самі зовнішні стіни, які теж пошкоджені», – додали в (ОЄОУ).

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.