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Запоріжжя: окупанти зруйнували єврейську школу та синагогу (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Запоріжжя: окупанти зруйнували єврейську школу та синагогу (фото)
Будівля старої школи побудови кінця 19 сторіччя використовувалося як синагога
фото: ОЄОУ

Новозлатопіль був найбільшою єврейською землеробською колонією Катеринославської губернії

Внаслідок російського вторгнення у Новозлатополі на Запоріжжі зруйновано історичні будівлі єврейської школи та синагоги. Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

«Будівля старої школи побудови кінця 19 сторіччя також використовувалося як синагога. Також зруйновано будівлю ще однієї єврейської школи поруч, яка побудована у 1920-х роках», – йдеться в повідомленні.

Зруйновано будівлю єврейської школи, яка побудована у 1920-х роках
Зруйновано будівлю єврейської школи, яка побудована у 1920-х роках
фото: ОЄОУ

Зазначається, що Новозлатопіль був найбільшою єврейською землеробською колонією Катеринославської губернії, а пізніше був центром однойменного єврейського національного району.

«Від місцевих краєзнавців Об'єднаній єврейській общині України стало відомо, що від історичних будівель залишилися самі зовнішні стіни, які теж пошкоджені», – додали в (ОЄОУ).

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Теги: Запоріжжя війна окупанти

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