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У Відні невідомі підпалили єврейське кладовище

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Відні невідомі підпалили єврейське кладовище
У згорілому приміщенні були дуже цінні старовинні книги
фото: Оскар Дойч/X

На зовнішніх стінах кладовища було намальовано свастику

У єврейській частині Центрального кладовища Відня невідомі підпалили церемоніальний зал, а на зовнішніх стінах намалювали нацистську символіку. Про це розповів лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч у соцмережі X.

«Уночі на єврейській частині Центрального кладовища (IV брама) стався підпал. Вигорів вестибюль церемоніальної зали. На зовнішніх стінах намалювали свастику», – написав Дойч.

За словами лідера єврейської громади, ніхто з людей не постраждав.

Чойд також додав, що в згорілому приміщенні були дуже цінні старовинні книги.

«Все знищено. Це один зі 165 підтверджених антисемітських інцидентів з 7 жовтня», – зазначив голова єврейської громади Австрії.

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

Російський пропагандист та «воєнкор» Олександр Коц закликав росіян їхати і вбивати євреїв не в Махачкалі, а в секторі Гази та Україні. 

Теги: пожежа Ізраїль Відень

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