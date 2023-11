У Відні невідомі підпалили єврейське кладовище

У єврейській частині Центрального кладовища Відня невідомі підпалили церемоніальний зал, а на зовнішніх стінах намалювали нацистську символіку. Про це розповів лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч у соцмережі X.

«Уночі на єврейській частині Центрального кладовища (IV брама) стався підпал. Вигорів вестибюль церемоніальної зали. На зовнішніх стінах намалювали свастику», – написав Дойч.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge