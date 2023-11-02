У Відні невідомі підпалили єврейське кладовище
На зовнішніх стінах кладовища було намальовано свастику
У єврейській частині Центрального кладовища Відня невідомі підпалили церемоніальний зал, а на зовнішніх стінах намалювали нацистську символіку. Про це розповів лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч у соцмережі X.
«Уночі на єврейській частині Центрального кладовища (IV брама) стався підпал. Вигорів вестибюль церемоніальної зали. На зовнішніх стінах намалювали свастику», – написав Дойч.
In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge— Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023
За словами лідера єврейської громади, ніхто з людей не постраждав.
Чойд також додав, що в згорілому приміщенні були дуже цінні старовинні книги.
«Все знищено. Це один зі 165 підтверджених антисемітських інцидентів з 7 жовтня», – зазначив голова єврейської громади Австрії.
Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.
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