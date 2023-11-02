У Відні невідомі підпалили єврейське кладовище

У згорілому приміщенні були дуже цінні старовинні книги

На зовнішніх стінах кладовища було намальовано свастику

У єврейській частині Центрального кладовища Відня невідомі підпалили церемоніальний зал, а на зовнішніх стінах намалювали нацистську символіку. Про це розповів лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч у соцмережі X.

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«Уночі на єврейській частині Центрального кладовища (IV брама) стався підпал. Вигорів вестибюль церемоніальної зали. На зовнішніх стінах намалювали свастику», – написав Дойч.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge Будь ласка, читайте текст після реклами November 1, 2023

За словами лідера єврейської громади, ніхто з людей не постраждав.

Чойд також додав, що в згорілому приміщенні були дуже цінні старовинні книги.

«Все знищено. Це один зі 165 підтверджених антисемітських інцидентів з 7 жовтня», – зазначив голова єврейської громади Австрії.

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