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Нова антисемітська заява Путіна. Українські євреї нагадали про росіян-нацистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нова антисемітська заява Путіна. Українські євреї нагадали про росіян-нацистів
Єврейська конфедерація України стверджує, що громадяни Ізраїлю займають проукраїнську позицію у війні РФ
фото: jcu.org.ua

Єврейська конфедерація України категорично відкидає усі звинувачення Путіна на адресу президента Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країни Заходу використовують єврейське походження Володимира Зеленського для «прикриття героїзації нацизму». Єврейська конфедерація України різко відреагувала на такі слова. Зокрема у конфедерації заявили, що Зеленський – законний та демократично обраний президент, а громадяни Ізраїлю займають проукраїнську позицію у війні РФ проти України. Також нагадали Путіну про росіян-нацистів.

«Володимир Путін вкотре торкнувся єврейського коріння Президента України Володимира Зеленського і звинуватив його в тому, що він покриває «неонацистський режим». Цього разу він звинуватив «західних кураторів» у тому, що це вони «призначили» Володимира Зеленського головою сучасної України, щоб прикривати злочини неонацистів – нащадків українців, які під час Голокосту знищили півтора мільйони українських євреїв. При цьому російський президент посилався на нібито коментарі «простих громадян Ізраїлю», які говорять про це в інтернеті.

У зв'язку з цим вважаємо за необхідне заявити.

По-перше. Володимир Зеленський – законний та демократично обраний більшістю українських громадян Президент. Цей вибір зробив саме український народ, а не західні куратори, як стверджує Путін. Україна, на відміну від Росії, - демократична держава, в якій президенти не призначаються довічно.

Те, що на чолі держави опинився етнічний єврей, дає єврейській громаді України лише додатковий привід для гордості.

По-друге. Український неонацизм – абсолютний міф, народжений російською пропагандою. Українська єврейська громада ніколи в сучасній історії не розвивалася та не процвітала так, як у незалежній Україні. Пік цього розквіту припав якраз на початок 2022 року.

По-третє. Громадяни Ізраїлю займають щиру проукраїнську позицію. Численні соціологічні опитування показують незмінно високу підтримку ізраїльтянами України на рівні близько 80%. Під час російських обстрілів в Україні гинуть, зокрема, і євреї. У лавах ЗСУ сьогодні воюють чимало етнічних євреїв з України та Ізраїлю.

По-четверте. У період Голокосту ініціаторами та виконавцями «остаточного вирішення єврейського питання» були саме нацисти. Щодо українців-колабораціоністів, то під час Другої світової війни колаборанти були у всіх країнах Європи. При цьому в Радянському Союзі більшість колаборантів складали саме росіяни. За деякими даними, з вермахтом співпрацювало до 500 тисяч росіян.

І останнє. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю Праведників народів світу – неєвреїв, які рятували євреїв під час Голокосту. За версією Яд Вашем, 2691 українець удостоєний цього почесного звання. За даними українських дослідників, кількість Праведників-українців може перевищувати 10 тисяч. На їхньому рахунку – десятки тисяч врятованих життів євреїв», – йдеться у повідомленні.

Єврейська конфедерація України категорично відкидає усі звинувачення, висловлені Володимиром Путіним на адресу президента України Володимира Зеленського та українського народу. «Ми вважаємо це черговою спробою країни-агресора використати неонацистські наративи для виправдання свого вторгнення в Україну», – зазначається у заяві.

Під зверненням свої прізвища поставили президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх та директорка Єврейської конфедерації України Інна Іоффе.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Захід «поставив на чолі сучасної України етнічного єврея», щоб «прикрити антилюдську сутність» країни.

«Це робить всю ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні, а це знищення півтора мільйонів людей», – заявив він у коментарі журналісту російського пропагандистського телеканалу.

До відома, антисемітські заяви диктатора Путіна на адресу українського президента Володимир Зеленського звучать не вперше.

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Теги: Ізраїль диктатор Голокост президент іудеї громада Володимир Зеленський путін Борис Ложкін росіяни

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