Європа посилює захист єврейських громад після нападу на Ізраїль

Уряди по всій Європі побоюються зростання антисемітських актів

Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Іспанія посилили поліцейський захист єврейських громад після нападу ХАМАС на Ізраїль і оголошення війни. Про це повідомляє видання Politico.

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Уряди по всій Європі побоюються зростання антисемітських актів у зв'язку з розгортанням бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС у Газі.

У Лондоні прихильники палестинців у суботу влаштували святкування, що змусило поліцію заспокоювати натовп. Лондонська поліція зазначила, що конфлікт може призвести до протестів.

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що попросив по всій Франції посилити безпеку єврейської громади. За його словами, поки немає ніяких загроз, але він планує скликати нараду для оцінки ситуації.

Берлінська поліція заявила, що посилила заходи безпеки в єврейських та ізраїльських установах після нападів ХАМАС. Центральна рада євреїв Німеччини повідомила, що вони перебувають в інтенсивному контакті з владою. Зазначається, що ніякого насильства, ніяких заворушень і ніякої ненависті на німецьких вулицях зараз не спостерігається.

Подібні заходи захисту єврейської громади були прийняті також в Іспанії та Італії.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

В Ірані 7 жовтня люди зібралися, щоб відсвяткувати напад на Ізраїль. Місцеві запускали феєрверки. Так вони радіють нападу ХАМАС на Ізраїль.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуацію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.