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Ситуація на Запорізькій АЕС. Рада МАГАТЕ терміново звернулась до Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація на Запорізькій АЕС. Рада МАГАТЕ терміново звернулась до Росії
Вивести війська з АЕС Росію закликали 26 держав
фото ілюстративне

МАГАТЕ вимагає від Росії негайно вивести війська із Запорізької АЕС

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що резолюцію підтримали 26 держав, проти були дві – Росія і Китай, решта утрималися під час голосування. 

У документі міститься заклик, щоб Росія «негайно припинила всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них».

Як повідомлялося, 11 вересня Запорізька атомна електростанція повністю зупинила роботу. Згодом фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволило забезпечити її зовнішньою електрикою. 

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягала у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянули на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки. 5 вересня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.

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Теги: окупанти енергетика Запорізька АЕС МАГАТЕ росія

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