Запуск салюту під час поховання Кернеса: поліція розповіла деталі

За попередніми даними, запуск відбувся в районі станції метро «Київська»

Поліція вже знайшла салютну установку неподалік другого міського кладовища

Під час поховання мера Харкова Геннадія Кернеса невідомі запустили феєрверк неподалік другого міського кладовища. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Про це повідомляє пресслужба Київського відділу поліції в Харкові.

Зазначається, що поліція вже знайшла салютну установку неподалік другого міського кладовища

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка виявила і вилучила залишки від феєрверку. Цю подію було внесено до Єдиного реєстру обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Наразі проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, запуск відбувся в районі станції метро «Київська».

У поліції також розповіли, що попрощатися з Геннадієм Кернесом прийшли 110 тисяч людей.

Нагадаємо, 23 грудня в Харківському національному академічному театрі опери та балету відбулася церемонія прощання з міським головою Геннадієм Кернесом, який помер унаслідок ускладнень коронавірусу. Зранку 23 грудня його відспівали в Благовіщенському соборі.

Після прощання Кернеса поховали на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

Колишній очільник міста залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. Кернес розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.