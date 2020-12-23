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    Попрощатися з Кернесом прийшли 110 тисяч осіб – поліція

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    Попрощатися з Кернесом прийшли 110 тисяч осіб – поліція
    Фото: Сергій Тараненко

    Зранку 23 грудня Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі

    Попрощатися з Геннадієм Кернесом прийшли 110 тисяч людей. Про це Vgorode повідомили в пресслужбі поліції.

    Церемонія прощання тривала п'ять годин: із 9:00 до 14:00. Через велику кількість людей її продовжили на одну годину. 

    На церемонії були присутні мер Києва Віталій Кличко та Михайло Добкін, також нардеп-олігарх Вадим Новинський, екснардеп Євген Мураєв, бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс та інші. Віталій Кличко зокрема назвав Геннадія Кернеса одним із найкращих управлінців органів місцевого самоврядування.

    О 14:00 громадянська панахида завершилася, труну з тілом винесли з будівлі Харківського національного театру опери та балету. Тепер його повезуть на кладовище №2, де поховають поруч із Євгеном Кушнарьовим.

    В останню путь Кернеса проводжали під оплески і слова «Мер, спасибі!». 

    Зранку грудня Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі.

    Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.

    Колишній очільник міста залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. Кернес розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть
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