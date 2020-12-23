Попрощатися з Кернесом прийшли 110 тисяч осіб – поліція

Зранку 23 грудня Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі

Попрощатися з Геннадієм Кернесом прийшли 110 тисяч людей. Про це Vgorode повідомили в пресслужбі поліції.

Церемонія прощання тривала п'ять годин: із 9:00 до 14:00. Через велику кількість людей її продовжили на одну годину.

На церемонії були присутні мер Києва Віталій Кличко та Михайло Добкін, також нардеп-олігарх Вадим Новинський, екснардеп Євген Мураєв, бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс та інші. Віталій Кличко зокрема назвав Геннадія Кернеса одним із найкращих управлінців органів місцевого самоврядування.

О 14:00 громадянська панахида завершилася, труну з тілом винесли з будівлі Харківського національного театру опери та балету. Тепер його повезуть на кладовище №2, де поховають поруч із Євгеном Кушнарьовим.

В останню путь Кернеса проводжали під оплески і слова «Мер, спасибі!».

Зранку грудня Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі.

Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.

Колишній очільник міста залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. Кернес розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.