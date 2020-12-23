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    Кличко про Кернеса: він був неоднозначною особистістю

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    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у&nbsp;<span>церемонії прощання з Геннадієм Кернесом</span> - Кличко про Кернеса: він був неоднозначною особистістю
    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії прощання з Геннадієм Кернесом
    Фото: сайт Харківської міськради

    На церемонії прощання Віталій Кличко розповів про відносини з Геннадієм Кернесом

    Сьогодні, 23 грудня, під час церемонії прощання з харківським міським головою мер Києва Віталій Кличко назвав Геннадія Кернеса одним із найкращих управлінців органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

    «Сьогодні ми прощаємося з одним з кращих управлінців органів місцевого самоуправління України, мером першої столиці. Наші колеги, мери інших міст, приїжджають до Харкова, щоб віддати данину пам'яті і поваги Геннадію Кернесу», - зазначив Кличко.

    Він також розповів про відносини, які у нього склалися з Кернесом. «Що стосується особистих відносин, то я пам'ятаю, як ми з Геннадієм Кернесом змагалися, хто побудує кращий центр адмінпослуг, хто може надати кращі сервіси для жителів наших міст», - сказав Кличко.

    Як повідомляє харківський сайт 057.ua, Кличко назвав Кернеса «неоднозначною особистістю». «Але любов до нього показує те, скільки людей прийшло попрощатися з мером», - додав мер Києва.

    61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.

    Харківська мерія обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

    Теги: Харків Віталій Кличко Київ Геннадій Кернес мер поховання
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