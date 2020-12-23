Без масок та дистанції. У Харкові поховали Кернеса (відео)

Перед захороненням Геннадія Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі

У середу, 23 грудня, Геннадія Кернеса поховали на центральній алеї харківського кладовища №2. Його могила розташована поруч із могилами бійців Другої світової війни й навпроти могил ексголів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського і Євгена Кушнарьова.

На відео добре видно, що на кладовищі люди перебували без захисних масок та не дотримувалися фізичної дистанції.

Перед захороненням Геннадія Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі. Потім в Харківському національному академічному театрі опери та балету відбулася церемонія прощання, яка тривала майже п'ять годин. Відспівування транслювали в прямому етері. За даними поліції, попрощатися з мером прийшли більше ста тисяч харків'ян.

Тепер обов’язки мера тимчасово виконуватиме секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Він уже заявив про плани увічнити пам’ять мера міста Геннадія Кернеса – зокрема надати йому звання почесного харків'янина й назвати ім'ям Кернеса одну з вулиць чи проспектів і станцію міського метрополітену Харкова. Також на громадське обговорення винесуть питання встановлення в місті пам’ятника Кернесу.

Коли відбудуться нові вибори в Харкові, поки невідомо. Заступник глави фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко сумнівається, що парламент встигне призначити їх на кінець березня 2021 року – у такому випадку вибори харківського міського голови відбудуться не раніше осені 2021 року.