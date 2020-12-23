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    Як у Харкові відспівували Кернеса (відео)

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    <span id="docs-internal-guid-50db807b-7fff-a47c-f127-aba0f4e7f59d"><span>Відспівування харківського мера Геннадія Кернеса транслювали</span><span>&nbsp;в п</span><span>рямому етері</span></span> - Як у Харкові відспівували Кернеса (відео)
    Відспівування харківського мера Геннадія Кернеса транслювали в прямому етері
    Фото: скріншот із відспівування Геннадія Кернеса

    У середу, 23 грудня, ховають Геннадія Кернеса

    У Благовіщенському соборі відбулася церемонія відспівування харківського мера Геннадія Кернеса. Богослужіння вів митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій. Відспівування транслювали в прямому етері, пише NewsRoom Kharkiv.

    У жалобній церемонії взяли участь сини мера Кирило Кернес, Данило Привалов та Родіон Гайсинський, а також цивільна дружина покійного градоначальника Оксана Гайсинська і його друг, бізнесмен Павло Фукс.

    Попрощатися з Геннадієм Кернесом також прийшли секретар міськради Ігор Терехов, заступники міського голови Олександр Новак і Тетяна Таукешева, ексглава Харківської облради Сергій Чернов та депутат Олег Каратуманов.

    .jpg_06Фото: Newsroom

    Крім того, біля храму зібралися кілька десятків харків'ян, які дивилися трансляцію відспівування на великому екрані. Понад 2,5 тисячі осіб стали глядачами траурної церемонії в YouTube.

    Орієнтовно о 9:00 розпочнеться відкрита для всіх громадян церемонія прощання з Геннадієм Кернесом, яка проходитиме у Харківському національному академічному театрі опери та балету на вулиці Сумській. Прощання триватиме до 13:00 у фойє театру.

    Кернеса поховають на кладовищі №2 на вулиці Пушкінській. Поховання орієнтовно розпочнеться о 13:30. У зв’язку з проведенням церемонії прощання до 16:00 перекриють частину вулиці Сумської.

    61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 21 грудня літак доправив із Німеччини в Україну тіло Кернеса. Труну в аеропорту зустріли його соратники та близькі.

    Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть похорон
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