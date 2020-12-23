Як у Харкові відспівували Кернеса (відео)

У середу, 23 грудня, ховають Геннадія Кернеса

У Благовіщенському соборі відбулася церемонія відспівування харківського мера Геннадія Кернеса. Богослужіння вів митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій. Відспівування транслювали в прямому етері, пише NewsRoom Kharkiv.

У жалобній церемонії взяли участь сини мера Кирило Кернес, Данило Привалов та Родіон Гайсинський, а також цивільна дружина покійного градоначальника Оксана Гайсинська і його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Попрощатися з Геннадієм Кернесом також прийшли секретар міськради Ігор Терехов, заступники міського голови Олександр Новак і Тетяна Таукешева, ексглава Харківської облради Сергій Чернов та депутат Олег Каратуманов.

Фото: Newsroom

Крім того, біля храму зібралися кілька десятків харків'ян, які дивилися трансляцію відспівування на великому екрані. Понад 2,5 тисячі осіб стали глядачами траурної церемонії в YouTube.

Орієнтовно о 9:00 розпочнеться відкрита для всіх громадян церемонія прощання з Геннадієм Кернесом, яка проходитиме у Харківському національному академічному театрі опери та балету на вулиці Сумській. Прощання триватиме до 13:00 у фойє театру.

Кернеса поховають на кладовищі №2 на вулиці Пушкінській. Поховання орієнтовно розпочнеться о 13:30. У зв’язку з проведенням церемонії прощання до 16:00 перекриють частину вулиці Сумської.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 21 грудня літак доправив із Німеччини в Україну тіло Кернеса. Труну в аеропорту зустріли його соратники та близькі.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.