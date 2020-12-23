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    Під час похорону Кернеса невідомі запустили салют (відео)

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    <p dir="ltr"><span>Геннадія Кернеса поховали на центральній алеї кладовища в Харкові</span></p> - Під час похорону Кернеса невідомі запустили салют (відео)

    Геннадія Кернеса поховали на центральній алеї кладовища в Харкові

    Фото: Харків Times

    Попрощатися з Геннадієм Кернесом прийшли 110 тисяч людей

    У Харкові під час церемонії похорону мера Геннадія Кернеса неподалік другого міського цвинтаря невідомі запустили салют, повідомив Телеграм-канал ТРУХАХарьков.

    Загалом відбулося кілька залпів. Зараз поліція з'ясовує, хто це зробив, проінформував «Суспільному» керівник ГУ НП України в Харківській області Андрій Рубель. За попередніми даними, запуск відбувся в районі станції метро «Київська».

    У поліції також розповіли, що попрощатися з Геннадієм Кернесом прийшли 110 тисяч людей.

    Нагадаємо, 23 грудня в Харківському національному академічному театрі опери та балету відбулася церемонія прощання з міським головою Геннадієм Кернесом, який помер унаслідок ускладнень коронавірусу. Зранку 23 грудня його відспівали в Благовіщенському соборі.

    Після прощання Кернеса поховали на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

    Колишній очільник міста залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. Кернес розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть
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