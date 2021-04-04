Засуджений за вбивство екснардеп Віктор Лозінський написав дисертацію та має намір стати кандидатом юридичних наук

Дисертацію екснардеп писав на тему «Публічне забезпечення прав та інтересів осіб об'єднаними територіальними громадами в Україні»

Науковим керівником Лозінського є Сергій Діденко, який балотувався до Херсонської міськради від «Слуги народу»

Екснардеп Віктор Лозінський, який відсидів 5 років за вбивство, має намір стати кандидатом юридичних наук.

Нещодавно він опублікував оголошення про те, що збирається захистити кандидатську дисертацію за спеціальністю: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право. Про це повідомляє «Мост».

Науковим керівником Лозінського є директор Херсонського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад« Міжрегіональна академія управління персоналом» Сергій Діденко. На останній виборах він балотувався до Херсонської міськради від партії «Слуга народу».

Дисертацію екснардеп писав на тему «Публічне забезпечення прав та інтересів осіб об'єднаними територіальними громадами в Україні». Причому, судячи з назви, об'єкт дослідження застарів, тому що після виборів 2020 року в Україні пропали «Об'єднані територіальні громади».

Захист відбудеться в Науково-дослідному інституті публічного права.

Захист відбудеться в Науково-дослідному інституті публічного права. Фото: most.ks.ua

16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство, коли після інциденту компанії у складі Віктора Лозінського, прокурора та начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник.

Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона.

Це сталося незадовго до президентських виборів і спочатку тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.

Верховна Рада зняла з пана Лозінського недоторканність та позбавила мандату, після цього він зник, і його оголосили у розшук.

Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці).

У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років.

У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю «за станом здоров'я».

У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.

Вже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із «законом Савченко», за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу.

У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає Лозінський, підтвердив Верховний Суд.

Як відомо, колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого був засуджений до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства. Він став керівником Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.

Також Міністерство внутрішніх справ припинило розшук колишнього керівника прокуратури Київщини Володимира Бабенка, який підозрювався у протизаконному звільненні з-під варти колишнього народного депутата Віктора Лозінського в 2015 році.