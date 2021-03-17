Прокурора, що звільняв з-під варти Віктора Лозінського, знято з розшуку

МВС втратило інтерес до екскерівника прокурори Київщини Володимира Бабенка

Міністерство внутрішніх справ припинило розшук колишнього керівника прокуратури Київщини Володимира Бабенка , який підозрювався у протизаконному звільненні з-під варти колишнього народного депутата Віктора Лозінського в 2015 році.

Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформаційну базу МВС.

Відповідно до даних поліції, Бабенко більше не значиться серед осіб, які переховуються від органів влади. Причина зняття Бабенко з розшуку невідома.

Прокурор знаходився в розшуку з грудня 2014 року.

Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні. У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю «за станом здоров'я». У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці. Вже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із «законом Савченко», за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу.

У 2015 році Генеральна прокуратура заявила про оголошення в міжнародний розшук колишнього прокурора Київської області Володимира Бабенка.

За даними ЗМІ, Бабенко із сім’єю мешкають в анексованому Росією Криму. У них там будинок і невеликий готель.

У червні 2020 Окружний адміністративний суд Києва поновив Володимира Бабенка на посаді першого заступника прокурора Київської області, починаючи з 24 жовтня 2014 року.

У жовтні 2020 року колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський переміг у голосуванні на голову Підвисоцької об'єднаної територіальної громади громади поруч з місцем убивства.