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    Прокурора, що звільняв з-під варти Віктора Лозінського, знято з розшуку

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    Володимир Бабенко ховався від розшуку в анексованому Криму - Прокурора, що звільняв з-під варти Віктора Лозінського, знято з розшуку

    Володимир Бабенко ховався від розшуку в анексованому Криму

    Фото з відкритих джерел

    МВС втратило інтерес до екскерівника прокурори Київщини Володимира Бабенка

    Міністерство внутрішніх справ припинило розшук колишнього керівника прокуратури Київщини Володимира Бабенка , який підозрювався у протизаконному звільненні з-під варти колишнього народного депутата Віктора Лозінського в 2015 році.

    Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформаційну базу МВС.

    Відповідно до даних поліції, Бабенко більше не значиться серед осіб, які переховуються від органів влади. Причина зняття Бабенко з розшуку невідома.

    Прокурор знаходився в розшуку з грудня 2014 року.

    Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні. У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю «за станом здоров'я». У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці. Вже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із «законом Савченко», за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу.

    У 2015 році Генеральна прокуратура заявила про оголошення в міжнародний розшук колишнього прокурора Київської області Володимира Бабенка.

    За даними ЗМІ, Бабенко із сім’єю мешкають в анексованому Росією Криму. У них там будинок і невеликий готель.

    У червні 2020 Окружний адміністративний суд Києва поновив Володимира Бабенка на посаді першого заступника прокурора Київської області, починаючи з 24 жовтня 2014 року.

    У жовтні 2020 року колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський переміг у голосуванні на голову Підвисоцької об'єднаної територіальної громади громади поруч з місцем убивства.

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    Теги: МВС прокуратура Генпрокурор депутат люстрація Київщина будинок готель розшук
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