Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Засвітив російський паспорт. Історія із невдахою Миколою отримала продовження

Альона Боженко
glavcom.ua
Засвітив російський паспорт. Історія із невдахою Миколою отримала продовження
На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом
скріншот

Тепер чоловік живе в Бєлгороді

Стала відома доля чоловіка, який отримав російський паспорт у Вовчанську за декілька днів до звільнення міста. Тоді мережа нарекла його «невдахою року». Наразі чоловік виїхав на територію Росії. Про це повідомив правозахисник Сергій Наумович.

За словами Наумовича, зараз Микола живе у Бєлгороді на вокзалі.

«Це Нікалай. Він в Ізюмі за три дні до деокупації отримав російській паспорт і на прохання російських пропагандонів закликав всіх жителів робити те саме. Тобто піти на співпрацю з окупантами. Зараз з ним все майже добре, але тепер він живе в Бєлгороді на вокзалі. Тобто бомж. Не робіть помилок Ніколая. Не будь як Ніколай», – написав правозахисник.

Засвітив російський паспорт. Історія із невдахою Миколою отримала продовження фото 1

Нагадаємо, за три дні до звільнення Вовчанська рашисти роздавали місцевим мешканцям свої паспорти. Під час цієї церемонії пропагандисти зняли та розтиражували у своїх пабліках відео одного із чоловіків, який отримав ворожий аусвайс і з вигляду дуже цьому зрадів.

Тоді мережа вибухнула жартами про нетривале везіння дядька, якого начебто звуть Микола.

Додамо, російські пропагандисти отримали нову методичку і брешуть, що «Вовчанськ взяли війська НАТО».

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканець Харківщини побув «щасливчиком» аж три дні
«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео)
Вчора, 10:14
Російські окупанти в Україні брутально порушують закони і звичаї війни
Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях: головні ризики
29 серпня, 13:29
Дівчина заявила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни
Кримчанка на кордоні порізала свій російський паспорт (відео)
8 вересня, 13:03

Події в Україні

Засвітив російський паспорт. Історія із невдахою Миколою отримала продовження
Засвітив російський паспорт. Історія із невдахою Миколою отримала продовження
У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)
У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
У Новій Каховці прозвучали вибухи
У Новій Каховці прозвучали вибухи
Рашисти тікають із захопленого Мелітополя в бік Криму, – Федоров
Рашисти тікають із захопленого Мелітополя в бік Криму, – Федоров
Зеленський розповів, що відбувається на деокупованих територіях
Зеленський розповів, що відбувається на деокупованих територіях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
125K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
79K
Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян
68K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
41K
Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рашиcτів: цифра шокує
34K
Син начальника військової частини зривав українські символи у Куп'янську

Новини

П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
12 вересня, 08:36

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту