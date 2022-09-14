Засвітив російський паспорт. Історія із невдахою Миколою отримала продовження

Тепер чоловік живе в Бєлгороді

Стала відома доля чоловіка, який отримав російський паспорт у Вовчанську за декілька днів до звільнення міста. Тоді мережа нарекла його «невдахою року». Наразі чоловік виїхав на територію Росії. Про це повідомив правозахисник Сергій Наумович.

За словами Наумовича, зараз Микола живе у Бєлгороді на вокзалі.

«Це Нікалай. Він в Ізюмі за три дні до деокупації отримав російській паспорт і на прохання російських пропагандонів закликав всіх жителів робити те саме. Тобто піти на співпрацю з окупантами. Зараз з ним все майже добре, але тепер він живе в Бєлгороді на вокзалі. Тобто бомж. Не робіть помилок Ніколая. Не будь як Ніколай», – написав правозахисник.

Нагадаємо, за три дні до звільнення Вовчанська рашисти роздавали місцевим мешканцям свої паспорти. Під час цієї церемонії пропагандисти зняли та розтиражували у своїх пабліках відео одного із чоловіків, який отримав ворожий аусвайс і з вигляду дуже цьому зрадів.

Тоді мережа вибухнула жартами про нетривале везіння дядька, якого начебто звуть Микола.

Додамо, російські пропагандисти отримали нову методичку і брешуть, що «Вовчанськ взяли війська НАТО».