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«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео)
Мешканець Харківщини побув «щасливчиком» аж три дні
скріншот із відео

Мережа жартує із везіння прихильника «русского міра» із Вовчанська

Днями в тоді ще окупованому місті Вовчанськ на Харківщині рашисти роздавали місцевим мешканцям свої паспорти. Під час цієї церемонії пропагандисти зняли та розтиражували у своїх пабліках відео одного із чоловіків, який отримав ворожий аусвайс і з вигляду дуже цьому зрадів. Однак щастя чолов'яги тривало недовго: вже буквально за три дні місто звільнили ЗСУ, а загарбники втекли з міста. Тож мережа вибухнула жартами про нетривале везіння дядька, якого начебто звуть Микола.

Журналіст «Радіо Свобода» Левко Стек написав: «Якщо бодай колись у вас закрадеться думка, типу «от я невдаха», то згадайте ось цього дядька. Це Ніколай, і він за три дні до звільнення Вовчанська (Харківщина) отримував російський паспорт і розповідав на камеру, як довго він чекав на цей щасливий момент. І вам стане легше – обіцяю». 

У коментарях користувачі мережі не стримувалися, і висловили сподівання, як склалася подальша доля Миколи після звільнення Вовчанська.

«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео) фото 1
«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео) фото 2

У коментарях блогер Денис Казанський згадав ще один приклад везіння прихильників окупантів. Мовляв, мер Краснодара звільнився з посади, щоб очолити окуповану Харківщину 19 серпня. Журналіст Вахтанг Кіпіані з гумором відповів йому: «Очолить Харківську область в екзилі». 

«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео) фото 3

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що мер Краснодара Андрій Алексєєнко очолить «уряд» окупованої частини Харківської області. У грудні 2021 року на нього порушили справу про хабар.

Тим часом російські пропагандисти отримали нову методичку і брешуть, що «Вовчанськ взяли війська НАТО».

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Теги: Свобода рашисти блогер звільнення місто журналіст чоловік Харківщина паспорт радіо Щастя

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