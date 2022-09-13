«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео)

Мережа жартує із везіння прихильника «русского міра» із Вовчанська

Днями в тоді ще окупованому місті Вовчанськ на Харківщині рашисти роздавали місцевим мешканцям свої паспорти. Під час цієї церемонії пропагандисти зняли та розтиражували у своїх пабліках відео одного із чоловіків, який отримав ворожий аусвайс і з вигляду дуже цьому зрадів. Однак щастя чолов'яги тривало недовго: вже буквально за три дні місто звільнили ЗСУ, а загарбники втекли з міста. Тож мережа вибухнула жартами про нетривале везіння дядька, якого начебто звуть Микола.

Журналіст «Радіо Свобода» Левко Стек написав: «Якщо бодай колись у вас закрадеться думка, типу «от я невдаха», то згадайте ось цього дядька. Це Ніколай, і він за три дні до звільнення Вовчанська (Харківщина) отримував російський паспорт і розповідав на камеру, як довго він чекав на цей щасливий момент. І вам стане легше – обіцяю».

У коментарях користувачі мережі не стримувалися, і висловили сподівання, як склалася подальша доля Миколи після звільнення Вовчанська.

У коментарях блогер Денис Казанський згадав ще один приклад везіння прихильників окупантів. Мовляв, мер Краснодара звільнився з посади, щоб очолити окуповану Харківщину 19 серпня. Журналіст Вахтанг Кіпіані з гумором відповів йому: «Очолить Харківську область в екзилі».

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що мер Краснодара Андрій Алексєєнко очолить «уряд» окупованої частини Харківської області. У грудні 2021 року на нього порушили справу про хабар.

Тим часом російські пропагандисти отримали нову методичку і брешуть, що «Вовчанськ взяли війська НАТО».