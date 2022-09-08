Кримчанка на кордоні порізала свій російський паспорт (відео)

Дівчина заявила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни

Пропаганда та місцеві колаборанти вісім років поспіль переконували дитину, що вона росіянка

На кордоні України юна кримчанка вирішила демонстративно відмовитися від нав’язаного їй російського громадянства. В одному з пунктів пропуску дівчина добровільно порвала документ з двоголовим стерв’ятником на кроваво-червоній обкладинці. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Дівчина розповіла, що мала лише 10 років, коли загарбники прийшли на півострів. Пропаганда та місцеві колаборанти вісім років поспіль переконували дитину, що вона росіянка. Але зробивши перший крок на територію, контрольовану українською владою, дівчина заявила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни.

Раніше повідомлялося, що учням шкіл окупованого Севастополя роздали щоденники, які містять фото та пропагандистські цитати російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, на сторінках щоденника є фраза Путіна про «ісконну російськість» Криму, а також про те, що Крим і Севастополь тепер «назавжди з Росією».

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до жителів тимчасово захоплених територій, а також окупованого Криму і закликав стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням.