Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кримчанка на кордоні порізала свій російський паспорт (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кримчанка на кордоні порізала свій російський паспорт (відео)
Дівчина заявила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни
скрін з відео

Пропаганда та місцеві колаборанти вісім років поспіль переконували дитину, що вона росіянка

На кордоні України юна кримчанка вирішила демонстративно відмовитися від нав’язаного їй російського громадянства. В одному з пунктів пропуску дівчина добровільно порвала документ з двоголовим стерв’ятником на кроваво-червоній обкладинці. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Дівчина розповіла, що мала лише 10 років, коли загарбники прийшли на півострів. Пропаганда та місцеві колаборанти вісім років поспіль переконували дитину, що вона росіянка. Але зробивши перший крок на територію, контрольовану українською владою, дівчина заявила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни.

Раніше повідомлялося, що учням шкіл окупованого Севастополя роздали щоденники, які містять фото та пропагандистські цитати російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, на сторінках щоденника є фраза Путіна про «ісконну російськість» Криму, а також про те, що Крим і Севастополь тепер «назавжди з Росією».

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до жителів тимчасово захоплених територій, а також окупованого Криму і закликав стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. 

Також президент Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням

Теги: війна росія Україна громадянство пропаганда Крим окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін зі сторінок щоденника переконує дітей, що Крим – «исконно русская земля»
Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним
Вчора, 10:54
Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів
Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів
Вчора, 16:42
Жителів Криму просять повідомити точні дані місцевих колаборантів
Розвідка терміново звернулась до мешканців окупованого Криму
31 серпня, 20:40

Події в Україні

Спалені садиби і вщент розбитий центр: шокуючі фото звільненого Високопілля
Спалені садиби і вщент розбитий центр: шокуючі фото звільненого Високопілля
США передали Україні надточні снаряди із GPS-наведенням
США передали Україні надточні снаряди із GPS-наведенням
Референдуми скасовані? Росія анонсувала нові плани щодо окупованих територій
Референдуми скасовані? Росія анонсувала нові плани щодо окупованих територій
Кримчанка на кордоні порізала свій російський паспорт (відео)
Кримчанка на кордоні порізала свій російський паспорт (відео)
Колаборанти анонсували втечу із Харківщини (відео)
Колаборанти анонсували втечу із Харківщини (відео)
Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь»
Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
120K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
80K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
66K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
64K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
44K
Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак

Новини

ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту