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Сім областей частково без електропостачання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сім областей частково без електропостачання
фото ілюстративне

На Одещині застосовують графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження енергообладнання

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Споживання на рівні звичайного робочого дня. Про це повідомляє «Укренерго».

«В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні», – йдеться в повідомленні.

Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК «Укренерго» внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

«Бригади «Укренерго» продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Через складність і масштабність пошкоджень відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу», – додав оператор.

Нагадаємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Крім того, росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж «Укренерго», завдавши масштабних і складних пошкоджень. Відновлення функціоналу цих об’єктів все ще потребує значних ресурсів та часу.

Теги: електроенергія Київщина Одещина Тернопільщина Хмельниччина

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