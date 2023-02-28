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Загроза атаки «Шахідами» – повідомляють телеграм-канали (оновлено)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Загроза атаки «Шахідами» – повідомляють телеграм-канали (оновлено)
фото ілюстративне

Очікують найближчим часом з північного напрямку

Одразу кілька авторитетних пабліків інформують про нову загрозу атаки іранськими безпілотниками. Зокрема, про це пише воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

«Загроза БПЛА типу «Шахід» з Північного напрямку, – моніторингові групи. В найближчий час може бути тривога», – пишуть столичні телеграм-канали.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Оновлення (23:37): за інформацією окремих джерел, БПЛА рухаються на південний захід.

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