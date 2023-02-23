Пригожин показав картинки справжньої Росії

Крім снарядного голоду окупанти дійсно відчувають вже й голод ракетний

З’ясування стосунків між Пригожиним і Шойгу призвело до визнання застосування «знятої з озброєння» «Точки У». Про це розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в аналізі російської інформповістки за 22 лютого.

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День під хештегом «снаряди вагнерам»

Дві картинки якнайкраще показали, що відбувалось на пропагандистському полі бою 22 лютого. Перша – з московського стадіону «Лужники». Тут зібрали купу проплаченої масовки, щоб вчергове послухати «Офіцерів» Газманова (у куртці в декілька разів дорожчій за місячну зарплату російських офіцерів) і промову Путіна.

Друга картинка – яку опублікував ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин зі словами «смерть всіх цих людей на совісті генералів Герасимова та Шойгу, які мають взяти автомати і самі йти на Донбас, після того як ми всі тут загинемо».

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22 лютого 2023 року увійде в російську історію не кадрами з «Лужників», а донбаськими, і під хештегом «снаряди вагнерам», яким боти з пригожинської фабрики тролів заспамили коментарі під повідомленням про промову Путіна.

Раніше, нагадаємо, найманці записали як мінімум три відео з проханнями дати снаряди, в одному з яких буквально обматюкали начальника Генштабу Валерія Герасимова.

На снарядні вимоги Пригожина нарешті відповіли у МО РФ. Відомство назвало їх «екзальтованими заявами», а найманців – «добровольцями штурмових загонів». «Усі спроби внести розкол у тісний механізм взаємодії та підтримки між підрозділами російського угруповання – контрпродуктивні та грають лише на користь ворогові», – сказано у заяві Міністерства оборони.

Пригожин цю відповідь назвав «плювком у бік ПВК «Вагнер» і «спробою МО РФ приховати свої злочини», а також додав, що російській армії нині взагалі бракує боєприпасів. І документально це підтвердив.

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Висновок з цієї публічної колотнечі лише один – ступінь управлінської деградації путінської «спецоперації» вже дійшов до точки кипіння. Зараз прикипіло в Пригожина. Далі – буде. Адже, снарядний голод, який відчувають окупанти, дійсно шалений. І цього вже не приховаєш за бравурними спітчами та піснями на «Лужниках».

До речі, через публічне з’ясовування стосунків між Пригожиним і Шойгу регулярні намагання пропаганди вбити клин між керівництвом України – взагалі виглядають смішними. Але пропаганді не звикати.

Фейк Конашенкова розвінчали «воєнкори»

Розвінчування власних фейків, здається, взагалі стало новим трендом у Росії. Нагадаємо, 21 лютого директор ФСБ Бортніков дезавуював слова Медведєва про гарантії безпеки Байдену під час його візиту до Києва.

А вже 22 лютого жваве обговорення снарядної проблеми серед «вагнерівців» і решти окупантів потягнуло за собою і саморозвінчування ще одного і дуже відомого фейку – про «Точку У».

Розвінчав його провагнерівський Telegram-канал Grey Zone, який у запалі боротьби з каналом Zаписки Vетерана рубанув правду-матку, ще й долучивши до цього канал зрадника Ходаковського.

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З їх публічного листування з’ясувалося, що ракетні комплекси «Точка-У» росіяни все ж застосовують. Замість «Іскандерів»: через «відсутність ракет». «Сама по собі не дуже точна «Точка-У» разом із нашою не дуже точною розвідкою залітала кудись не туди, можна було сказати, що це хахли».

Це знову доводить всю фейковість повідомлень МО РФ, на яку вчергове вказують самі ж Z-блогери. Адже Конашенков заперечував наявність комплексів «Точка-У» в Україні – після того, як російських військових звинуватили в ударі по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня минулого року. Тоді загинула 61 людина, поранено 121.

«Точку-У» застосовують лише українські збройні сили», – брехало тоді МО РФ і звісно називало той обстріл цивільних «провокацією з боку ЗСУ з метою звинувачення російської армії, яка не воює з мирним населенням». Те, що це брехня, підтвердили російські «воєнкори». Звідси три висновки.

Перший: все таємне завжди стає явним, особливо коли носії цієї таємниці, в передчутті поразки, починають один одного жерти.

Другий: крім снарядного голоду окупанти дійсно відчувають вже й голод ракетний.

Третій: поки ЗСУ отримує від країн-партнерів дедалі сучаснішу зброю, в тому числі й високоточні снаряди та «розумні» бомби, Міноборони РФ здуває пил із залишків технологічно застарілого радянського мотлоху.