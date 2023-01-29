«Іран має ворогів у регіоні»: ЗСУ назвали причини нічної атаки

У ЗСУ сподіваються, що Іран після атаки змінить політичний вектор на більш цивілізований

Нічні удари по стратегічних об’єктах в Ірані демонструють наслідки політики керівництва країни. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Можливо, вони (керівництво Ірану – ред.) будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини», – зазначив Ігнат.

Своєю чергою він нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців те озброєння, яке у армії РФ у дефіциті – балістичні ракети та ударні безпілотники, – натомість Тегеран хоче від Москви літаки.

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«Іран має певних ворогів в регіоні, тому, будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.

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Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

«Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу», – розповіли в іранському міністерстві про наслідки однієї з атак.

Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.

Проте ЗМІ повідомляють, що Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані.

Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїля, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».