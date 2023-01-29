Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Іран має ворогів у регіоні»: ЗСУ назвали причини нічної атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Іран має ворогів у регіоні»: ЗСУ назвали причини нічної атаки
Вибухи прогриміли на військових об'єктах Ірану
фото з відкритих джерел

У ЗСУ сподіваються, що Іран після атаки змінить політичний вектор на більш цивілізований

Нічні удари по стратегічних об’єктах в Ірані демонструють наслідки політики керівництва країни. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Можливо, вони (керівництво Ірану – ред.) будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини», – зазначив Ігнат.

Своєю чергою він нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців те озброєння, яке у армії РФ у дефіциті – балістичні ракети та ударні безпілотники, – натомість Тегеран хоче від Москви літаки.

«Іран має певних ворогів в регіоні, тому, будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

«Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу», – розповіли в іранському міністерстві про наслідки однієї з атак.

Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.

Проте ЗМІ повідомляють, що Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані.

Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїля, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».

Теги: ЗСУ війна росія безпілотник вибух Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
Сьогодні, 04:16
В Ірані вважають, що за нічними атаками стоїть Ізраїль
В Ірані вважають, що за нічними атаками стоїть Ізраїль
Сьогодні, 07:54
У ніч на 29 січня в Ірані прогриміла серія вибухів на стратегічних об'єктах
Ізраїль розпочав військову спецоперацію в Ірані – ЗМІ
Сьогодні, 10:48

Політика

«Іран має ворогів у регіоні»: ЗСУ назвали причини нічної атаки
«Іран має ворогів у регіоні»: ЗСУ назвали причини нічної атаки
Міноборони Ірану заявило про «невдалу» атаку дронів на завод
Міноборони Ірану заявило про «невдалу» атаку дронів на завод
Ізраїль розпочав військову спецоперацію в Ірані – ЗМІ
Ізраїль розпочав військову спецоперацію в Ірані – ЗМІ
Росія готує велику кібератаку – ЗМІ
Росія готує велику кібератаку – ЗМІ
Вибори в Чехії: оголошено результати підрахунку 100% голосів
Вибори в Чехії: оголошено результати підрахунку 100% голосів
Влада Ізраїлю після терактів спростить отримання зброї
Влада Ізраїлю після терактів спростить отримання зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
7739
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
5543
Захід прийняв рішення завершити війну в цьому році на полі бою
4829
Київ може затопити. Синоптики прокоментували повідомлення

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту