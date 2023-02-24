ЗСУ попередили, що Росія готує нову ракетну атаку

Ракетоносіїв на службі у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про їх підготовку в пунктах базування

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшилося ще на одну одиницю

У Чорному морі наразі не зафіксовано російських ракетоносіїв, але ворог може завдати удару після 24 лютого. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

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«Наразі ми не фіксуємо критичної активності авіації у нашій зоні відповідальності. Але бачимо, що ситуація розвивається. Напередодні ворог активно застосував авіацію для розвідки й безпілотну авіацію для збору даних вздовж лінії фронту», – розповіла вона.

За словами Гуменюк, ворогу усвідомлю, що українці підготувалися до його атаки на річницю вторгнення, тому може обстріляти Україну вже після 24 лютого. «Цілком імовірне і застосування «Шахедів» протягом дня, абсолютно не виключена і ракетна атака. Крім того, можемо сказати, що усвідомлюючи, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли всі нібито видихнуть», – заявила Гуменюк.

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Також Повітряні сили попередили про можливі провокації РФ сьогодні.

Розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.