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ЗСУ попередили, що Росія готує нову ракетну атаку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ попередили, що Росія готує нову ракетну атаку
Ракетоносіїв на службі у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про їх підготовку в пунктах базування
фото ілюстративне

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшилося ще на одну одиницю

У Чорному морі наразі не зафіксовано російських ракетоносіїв, але ворог може завдати удару після 24 лютого. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

«Наразі ми не фіксуємо критичної активності авіації у нашій зоні відповідальності. Але бачимо, що ситуація розвивається. Напередодні ворог активно застосував авіацію для розвідки й безпілотну авіацію для збору даних вздовж лінії фронту», – розповіла вона.

За словами Гуменюк, ворогу усвідомлю, що українці підготувалися до його атаки на річницю вторгнення, тому може обстріляти Україну вже після 24 лютого. «Цілком імовірне і застосування «Шахедів» протягом дня, абсолютно не виключена і ракетна атака. Крім того, можемо сказати, що усвідомлюючи, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли всі нібито видихнуть», – заявила Гуменюк.

Також Повітряні сили попередили про можливі провокації РФ сьогодні.

Розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

Теги: росія війна обстріл ворог

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