Starlink в Україні: з Ілоном Маском «провели розмову»

Зміст цієї розмови американська влади не розголошує, але сам факт її проведення підтверджує

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська влада поговорила з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникової інтернет-системи Starlink в Україні. Про це повідомляє Sky News.

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«Я не можу поділитися будь-якими розмовами, які ми мали, но можу сказати, що розмови були», – сказав Блінкен , відповідаючи на питання, чи просили США пана Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими.

Нагадаємо, що днями Ілон Маск заявив, що побоюється «ескалації конфлікту». «Ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни», – сказав він, коли колишній астронавт НАСА сенатор Скотт Келлі у Twitter попросив одіозного бізнесмена відновити повну функціональність супутників Starlink.

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До того компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з Росією. В коментарях компанія вказала, що використання безпілотниками Starlink виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, а контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.