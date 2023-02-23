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На Київщині збили російський розвідувальний дрон – Повітряні сили

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині збили російський розвідувальний дрон – Повітряні сили
ППО збила розвідувальний дрон росіян
скріншот

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому кияни сьогодні чули звуки вибухів

У Київській області 23 лютого протиповітряна оборона збила російський розвідувальний безпілотник. Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Звичний день у воюючій країні – розвідувальний безпілотник навідався на Київщину», – сказав він.

Ігнат зазначив, що українські оборонці успішно відпрацювати по ворожому дрону та приземлили його. Інформація про те, якого типу безпілотник було збито, буде пізніше.

«Очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати», – додав Ігнат.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого, у Києві лунала повітряна тривога. У Київській області повітряна тривога тривала з 11:11 до 12:07.

У кількох областях України також зранку лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про запуск безпілотників.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

До слова, Повітряні сили показали, як захищають українське небо

Теги: ЗСУ безпілотник наступ тривога системи ППО

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