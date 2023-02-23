На Київщині збили російський розвідувальний дрон – Повітряні сили

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому кияни сьогодні чули звуки вибухів

У Київській області 23 лютого протиповітряна оборона збила російський розвідувальний безпілотник. Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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«Звичний день у воюючій країні – розвідувальний безпілотник навідався на Київщину», – сказав він.

Ігнат зазначив, що українські оборонці успішно відпрацювати по ворожому дрону та приземлили його. Інформація про те, якого типу безпілотник було збито, буде пізніше.

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«Очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати», – додав Ігнат.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого, у Києві лунала повітряна тривога. У Київській області повітряна тривога тривала з 11:11 до 12:07.

У кількох областях України також зранку лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про запуск безпілотників.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

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До слова, Повітряні сили показали, як захищають українське небо.