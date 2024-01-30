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Безпілотники другу ніч поспіль атакували російську Брянщину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Безпілотники другу ніч поспіль атакували російську Брянщину
Удари українських безпілотників по об'єктах в Росії почастішали
фото ілюстративне

Російська влада звітує про знищення українського безпілотника

У вівторок, 30 січня, на світанку прогриміли вибухи у Брянській області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

За його словами, причиною вибухів було знищення безпілотника російськими силами ППО.

«Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Навлинського району силами ППО міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає», – написав він у Telegram.

Попри його заяву про відсутність руйнувань, Богомаз повідомив, що на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 29 січня міністерство оборони країни-агресорки теж заявляло, що російські засоби ППО нібито знищили український БПЛА над Брянською областю.

18 січня 2024 року БПЛА атакували «Петербурзький нафтовий термінал», а 21 січня успішно вразили термінал компанії «Новатек» у порту Усть-Луга.

Наразі Санкт-Петербург – це найдальша точка, якої досягали безпілотники ЗСУ.

Як пише Forbes, Україна тримає перевагу у війні безпілотників, що дозволило їй ефективно зірвати новий російський наступ. Видання пише, що «пташки» вражають російську техніку та скупчення особового складу. Застаріла система командування й управління в армії РФ ще більше обмежує маневри підрозділів на передовій та їхню здатність синхронізувати свої атаки.

Натомість Україна здатна точно бити по окупантах, уникаючи РЕБів. Щоб досягти цього, Україна швидко розвинула свої безпілотники шляхом швидкої інтеграції нових технологій. Два роки тому українські війська значною мірою покладалися на ТБ-2 Bayraktar; сьогодні українські військові мають у своєму арсеналі дуже різноманітний кейс безпілотників.

Теги: безпілотник росія вибух війна

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