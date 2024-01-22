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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Цікавий факт про «Шахеди»

glavcom.ua
«Термінал в Ленінградській області як би каже, що дуже скоро географія ударів буде розширюватися»
скріншот з відео

Росія почала використовувати «Шахеди» проти України, забувши що цей ящик Пандори працює в обидві боки

Ці баражуючі боєприпаси є клоном ізраїльської «Гарпії». Тільки «Гарпія» повинна була полювати за РЕБом та ППО, за допомогою пасивних РЛС на борту, а іранці зробили з цього дрона засіб для ударів по нафтодобувним виробництвам, нафтобазам, газовим та нафтовим терміналам.

Тобто зброя проти нафтодобувних країн. За відносно невеликій прайс ти наносиш дуже великі збитки. І в такому вигляді це дуже ефективна зброя.

Росія почала використовувати «Шахеди» проти України, забувши що цей ящик Пандори працює в обидві боки. Ось тільки Росія, на відміну від України, є газо-нафтодобувною державою (бензоколонкою).

Термінал в Ленінградській області як би каже, що дуже скоро географія ударів буде розширюватися.

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Джерело
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Теги: росія зброя боєприпаси безпілотник

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Олександр Карпюк

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