Цікавий факт про «Шахеди»

«Термінал в Ленінградській області як би каже, що дуже скоро географія ударів буде розширюватися»

Росія почала використовувати «Шахеди» проти України, забувши що цей ящик Пандори працює в обидві боки

Ці баражуючі боєприпаси є клоном ізраїльської «Гарпії». Тільки «Гарпія» повинна була полювати за РЕБом та ППО, за допомогою пасивних РЛС на борту, а іранці зробили з цього дрона засіб для ударів по нафтодобувним виробництвам, нафтобазам, газовим та нафтовим терміналам.

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Тобто зброя проти нафтодобувних країн. За відносно невеликій прайс ти наносиш дуже великі збитки. І в такому вигляді це дуже ефективна зброя.

Росія почала використовувати «Шахеди» проти України, забувши що цей ящик Пандори працює в обидві боки. Ось тільки Росія, на відміну від України, є газо-нафтодобувною державою (бензоколонкою).

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Термінал в Ленінградській області як би каже, що дуже скоро географія ударів буде розширюватися.