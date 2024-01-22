Цікавий факт про «Шахеди»
Росія почала використовувати «Шахеди» проти України, забувши що цей ящик Пандори працює в обидві боки
Ці баражуючі боєприпаси є клоном ізраїльської «Гарпії». Тільки «Гарпія» повинна була полювати за РЕБом та ППО, за допомогою пасивних РЛС на борту, а іранці зробили з цього дрона засіб для ударів по нафтодобувним виробництвам, нафтобазам, газовим та нафтовим терміналам.
Тобто зброя проти нафтодобувних країн. За відносно невеликій прайс ти наносиш дуже великі збитки. І в такому вигляді це дуже ефективна зброя.
Росія почала використовувати «Шахеди» проти України, забувши що цей ящик Пандори працює в обидві боки. Ось тільки Росія, на відміну від України, є газо-нафтодобувною державою (бензоколонкою).
Термінал в Ленінградській області як би каже, що дуже скоро географія ударів буде розширюватися.
Коментарі — 0