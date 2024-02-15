Українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин»

Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня

Українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів. Про це повідомляють «Радіо Свобода» і «Суспільне Луцьк».

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Перевізники, які розставили біля КПП 50 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух – перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Учасники акції українських перевізників біля пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» фото: Суспільне Луцьк

Представник перевізників Віталій Коценко повідомив, що українські водії будуть повністю віддзеркалювати дії поляків – затримувати фури для перевірки документів і товарів.

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«Ми так само страждаємо і вони страждають. Але до чого тут перевізники? Ми виконуємо роботу. Зараз війна йде і ми для військових перевозимо вантажі, але нам цього зараз не дають. Нас затискають з однієї і другою сторони – з одної стороні Росія, а з другої – кордони перекриті. <...> Ми хочемо провести мирну акцію, хочемо показати, що ми теж можемо перекрити кордон для їхніх перевізників», – розповів перевізник Валерій.

На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

Як довго триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

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Нагадаємо, українські перевізники анонсували акцію протесту на кордоні з Польщею.

Також дії польських мітингарів 11 лютого обурили українців: вони висипали зерно з українських вантажівок на кордоні. Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками.

На ці дії відреагував і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він назвав дії польських протестувальників неприпустимими.

Станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів було заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок. Цього ж дня вони попередили, що з 20 лютого мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.