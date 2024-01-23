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Мирослав Гай Блогер

Ми програємо інформаційну війну у світі

glavcom.ua
ФСБ та ГРУ шукають проблемні точки в електораті інших країн і проводять там активні заходи
фото з відкритих джерел

«Україна має бути у Світі на вулицях, в домівках, ЗМІ»

Росіяни вкладають величезні гроші в інформаційні операції.

Російські прапори, шеврони вагнера, зет символіка присутня напряму чи опосередковано в США, Ізраїлі, Європі, Азії...

Вони знімають ролики на локальних заходах, підкуповують людей, аби вони виходили на місцеві протестні акції та знімали відео чи робили фото на підтримку РФ та війну проти України, а потім роздувають ці матеріали в медіаісторії.

ФСБ та ГРУ шукають проблемні точки в електораті інших країн і проводять там активні заходи.

Ми вкладаємо менше зусиль, а наша органічна підтримка знижується.

Ми мали б активізувати роботу з діаспорою, збільшити присутність України на всіх культурних, дипломатичних, наукових та легальних масових заходах тощо.

Ми маємо організовувати український Прапор скрізь де можемо, як офлайн так і онлайн.

Господи, навіть організувати благодійні лотки з українською символікою під Ейфелевою вежею...

Масовість.

Бо тільки так воно і працює. Україна має бути у Світі на вулицях, в домівках, ЗМІ. І не тільки з темою війни, а і культури, благодійності, екології, економіки, допомозі дітям – всього чого завгодно.

Інакше не перемогти.

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Джерело
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Теги: Україна інформаційна війна росія

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Мирослав Гай

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