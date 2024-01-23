Ми програємо інформаційну війну у світі
«Україна має бути у Світі на вулицях, в домівках, ЗМІ»
Росіяни вкладають величезні гроші в інформаційні операції.
Російські прапори, шеврони вагнера, зет символіка присутня напряму чи опосередковано в США, Ізраїлі, Європі, Азії...
Вони знімають ролики на локальних заходах, підкуповують людей, аби вони виходили на місцеві протестні акції та знімали відео чи робили фото на підтримку РФ та війну проти України, а потім роздувають ці матеріали в медіаісторії.
ФСБ та ГРУ шукають проблемні точки в електораті інших країн і проводять там активні заходи.
Ми вкладаємо менше зусиль, а наша органічна підтримка знижується.
Ми мали б активізувати роботу з діаспорою, збільшити присутність України на всіх культурних, дипломатичних, наукових та легальних масових заходах тощо.
Ми маємо організовувати український Прапор скрізь де можемо, як офлайн так і онлайн.
Господи, навіть організувати благодійні лотки з українською символікою під Ейфелевою вежею...
Масовість.
Бо тільки так воно і працює. Україна має бути у Світі на вулицях, в домівках, ЗМІ. І не тільки з темою війни, а і культури, благодійності, екології, економіки, допомозі дітям – всього чого завгодно.
Інакше не перемогти.
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