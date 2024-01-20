Генштаб ЗСУ повідомив про знищені вночі «Шахеди»

Уночі Росія запустила по Україні кілька груп ударних безпілотників

У ніч на 20 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 січня.

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Ворог застосував сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих БпЛА.

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Раніше керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що сили протиповітряної оборони на півдні знищили два ворожі «Шахеди»: по одному в Одеській та Миколаївській областях.

За її словами, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.

Як повідомлялося, російське конструкторське бюро «Стратім» представило бюджетну альтернативу іранському безпілотнику Shahed, яку назвали «Яструб». Він має дальність польоту 350 кілометрів та вагу бойової частини 800 кілограмів.

За даними представників ЗСУ повідомляли, що російські окупанти намагаються заплутати протиповітряну оборону України.