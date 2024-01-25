Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Туапсе спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У російському Туапсе спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
фото: скріншот

Перед тим, як почалася пожежа, в місті прогриміли потужні вибухи

У російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Перед цим там прогриміли потужні вибухи. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Місцеві пабліки стверджують, що нібито причиною пожежі могла стати атака безпілотників.

Офіційної інформації про причину вибухів та пожежі в Туапсе наразі немає.

За повідомленнями Telegram-каналів, місцевим жителям рекомендують шукати укриття.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня у Челябінській області Росії спалахнула масштабна пожежа на меблевій фабриці, яка охопила 3600 квадратних метрів.

23 січня у Брянській області РФ БПЛА атакував нафтовий термінал. Місцева влада повідомила, що нібито атака була невдалою, а БПЛА лише «залишив вм'ятину» у резервуарі.

Раніше жителі російського міста Владивостока повідомили про вибухи і пожежі одразу на двох електропідстанціях.

Як повідомлялося, у ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. Зазначалося, що пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек». 

Згодом стало відомо, що атакований безпілотниками російський нафтовий термінал зупинив роботу.

Теги: росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Топгенерал переконаний, що відстань від РФ у 1500 км не гарантує безпеку Нідерландів
Головнокомандувач армії Нідерландів зробив неочікувану заяву щодо війни з РФ
28 грудня, 2023, 19:29
Російська ракета влучила у школу в Харкові
Обстріл Харкова та «бавовна» у Білгороді: головне за ніч
3 сiчня, 07:25
У Петербурзі сталася масштабна пожежа (фото, відео)
У Петербурзі сталася масштабна пожежа (фото, відео)
8 сiчня, 02:45
Запроваджене проти Росії нафтове ембарго на сировину працює, але країна Путіна шукає лазівки
Росія обходить нафтове ембарго? Як росіяни трансформували свій ринок
3 сiчня, 14:06
Зниження державних доходів від нафти і газу чинить додатковий тиск на бюджет
Дефіцит бюджету Росії зріс через низькі доходи на нафту і газ – Bloomberg
11 сiчня, 21:48
Наслідки масованого ракетного обстрілу України 29 грудня 2023
Зеленський пояснив, навіщо Росія обстрілює українські міста
11 сiчня, 22:11
Передбачається, що Путіну «віддадуть» свої голоси 80% виборців
Головним суперником Путіна на виборах стане депутат, звинувачений у домаганнях
16 сiчня, 14:43
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
31 грудня, 2023, 21:09
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поділяє стратегію Заходу щодо війни Росії
Словацький премʼєр хоче нормалізувати відносини з Росією
10 сiчня, 22:42

Соціум

Північна Корея випробувала крилату ракету нового типу
Північна Корея випробувала крилату ракету нового типу
У російському Туапсе спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
У російському Туапсе спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
Білий дім прокоментував падіння літака Іл-76
Білий дім прокоментував падіння літака Іл-76
Дружина Навального підтримала кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна
Дружина Навального підтримала кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна
Країна ЄС виділить понад 15 млн євро біженцям з України
Країна ЄС виділить понад 15 млн євро біженцям з України
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua