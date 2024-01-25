У російському Туапсе спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

Перед тим, як почалася пожежа, в місті прогриміли потужні вибухи

У російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Перед цим там прогриміли потужні вибухи. Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Місцеві пабліки стверджують, що нібито причиною пожежі могла стати атака безпілотників.

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Офіційної інформації про причину вибухів та пожежі в Туапсе наразі немає.

За повідомленнями Telegram-каналів, місцевим жителям рекомендують шукати укриття.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня у Челябінській області Росії спалахнула масштабна пожежа на меблевій фабриці, яка охопила 3600 квадратних метрів.

23 січня у Брянській області РФ БПЛА атакував нафтовий термінал. Місцева влада повідомила, що нібито атака була невдалою, а БПЛА лише «залишив вм'ятину» у резервуарі.

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Раніше жителі російського міста Владивостока повідомили про вибухи і пожежі одразу на двох електропідстанціях.

Як повідомлялося, у ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. Зазначалося, що пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек».

Згодом стало відомо, що атакований безпілотниками російський нафтовий термінал зупинив роботу.