Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути родину
На підконтрольну територію України з тимчасової окупації вдалося повернути 16-річну дівчину та її бабусю. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.
«Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів», – йдеться в повідомленні.
Олександр Прокудін зазначає, що відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди.
«Радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю», – написав голова Херсонської обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, 25 січня, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.
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