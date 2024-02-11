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Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю
фото: Getty Image

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути родину

На підконтрольну територію України з тимчасової окупації вдалося повернути 16-річну дівчину та її бабусю. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

«Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів», – йдеться в повідомленні. 

Олександр Прокудін зазначає, що відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди.

«Радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю», – написав голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 25 січня, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

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Теги: росія окупанти діти війна полон Україна окупація

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