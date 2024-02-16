Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі затримано українця, який діяв в інтересах спецслужб РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Польщі затримано українця, який діяв в інтересах спецслужб РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

Працівники Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина України, який діяв на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє Infosecurity24

Агентство внутрішньої безпеки отримало інформацію про те, що громадянин України, діючи за дорученням російських спецслужб, планує на території Польщі вчинити дії, спрямовані на підпал об'єктів у місті Вроцлав.

Йдеться про об'єкти, розташовані в безпосередній близькості до інфраструктури стратегічного значення.

За даними Департаменту національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск, чоловік, діючи в організованому злочинному угрупованні та на замовлення російських спецслужб, готувався до диверсійно-диверсійної діяльності.

Представники агенства внутрішньої безпеки в Познані під час обшуку речей чоловіка виявили докази планованого злочину.

За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Польщі викрили 16 осіб, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби. 

Читайте також: ЗМІ повідомили, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів
Теги: росія Польща українці Дональд Туск диверсанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вкотре довів, що будь-яка угода з РФ не варта паперу, на якому її підпишуть
Чому цю війну не завершити переговорами
16 сiчня, 09:57
Рупори Кремля продовжують атакувати Україну та світ брехливими новинами
Космач і Кремль. Як російська пропаганда впливає на свідомість українців
9 лютого, 17:43
Науковець зауважив, що з перших днів цього року Україна починає «складати тест на міцність»
Суспільство і держава стали партнерами. Історик Плохій розповів, як українців змінила війна
23 сiчня, 11:33
У Київській області пролунали вибухи
У Київській області пролунали вибухи
30 сiчня, 01:25
РФ проводить випробуваннями засобів РЕБ у Калінінградській області
Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW
19 сiчня, 06:20
Український дипломат нагадав, що у 2023 році ЗСУ вдалось відтіснили Чорноморський флот РФ, що дозволило відновити «зерновий коридор»
«2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба», – Кулеба
17 сiчня, 16:06
Уражений «Новочеркаськ» був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році
Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: Росія вперше офіційно підтвердила загибель моряка
30 сiчня, 14:25
Секерський: «Право на стороні фермерів і Міністерства сільського господарства»
Польща розглядає блокаду українських товарів, оскільки не може конкурувати з Україною
9 лютого, 14:30
Пєсков заявив, що Україна відмовилася від миру на вимогу англосаксів
Кремль зробив нову гучну заяву щодо переговорів із Україною
11 лютого, 14:32

Соціум

У Польщі затримано українця, який діяв в інтересах спецслужб РФ
У Польщі затримано українця, який діяв в інтересах спецслужб РФ
Блінкен прокоментував інформацію щодо загрози для нацбезпеки США
Блінкен прокоментував інформацію щодо загрози для нацбезпеки США
Стосується школярів. Естонія запровадила нову вимогу для українських біженців
Стосується школярів. Естонія запровадила нову вимогу для українських біженців
Відкриття центрів для мігрантів: парламент Італії ухвалив рішення
Відкриття центрів для мігрантів: парламент Італії ухвалив рішення
Допомогли українці: країна ЄС похвалилася успіхами стосовно працевлаштування
Допомогли українці: країна ЄС похвалилася успіхами стосовно працевлаштування
У Польщі триває масштабний страйк фермерів (фото, відео)
У Польщі триває масштабний страйк фермерів (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»
56K
Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes
28K
У столиці пролунали вибухи
21K
Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)
14K
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
7869
Адвокат митрополита Павла подав до суду на нового намісника Лаври

Новини

День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Вчора, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Вчора, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Вчора, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:58
День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua