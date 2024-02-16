У Польщі затримано українця, який діяв в інтересах спецслужб РФ

За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

Працівники Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина України, який діяв на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє Infosecurity24

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Агентство внутрішньої безпеки отримало інформацію про те, що громадянин України, діючи за дорученням російських спецслужб, планує на території Польщі вчинити дії, спрямовані на підпал об'єктів у місті Вроцлав.

Йдеться про об'єкти, розташовані в безпосередній близькості до інфраструктури стратегічного значення.

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За даними Департаменту національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск, чоловік, діючи в організованому злочинному угрупованні та на замовлення російських спецслужб, готувався до диверсійно-диверсійної діяльності.

Представники агенства внутрішньої безпеки в Познані під час обшуку речей чоловіка виявили докази планованого злочину.

За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Польщі викрили 16 осіб, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби.