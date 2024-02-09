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Угорські фермери влаштували протест біля українського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорські фермери влаштували протест біля українського кордону
Трактори та інша техніка розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону
фото: скріншот з відео

Демонстрацію протестувальники влаштували через рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції

У п’ятницю угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. Про це повідомляє угорське видання Világgazdaság.

Трактори та різні види сільськогосподарської техніки розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону. 

Демонстрацію організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата, які вважають рішення Єврокомісії неприйнятним.

Угорські аграрії наполягають, що продукти, які надходять з-за меж Європейського Союзу, повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких дотримуються фермери ЄС, і Брюссель повинен захистити інтереси своїх власних фермерів, «а не намагатися знищити європейське село своїми заходами».

Протестувальники також кажуть, що Україна експортує ГМО-продукти, і вони виступають проти цього. Вони переконані, що «Україна може зруйнувати європейське сільське господарство» й багато виробників та переробників продуктів харчування в ЄС можуть збанкрутувати через надходження українських товарів.

Як повідомлялося, 9 лютого о 10:00 мав розпочатися страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».

Нагадаємо, наприкінці січня на кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок. Після розблокування рух вантажного транспорту на кордоні з Польщею став досить інтенсивним, відповідно до пропускних спроможностей пунктів пропуску. 

Згодом Польща анонсувала посилені перевірки на кордоні з Україною.

«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», – йдеться в повідомленні міністерства.

Пізніше польські фермери знову анонсували перекриття ще одного КПП на кордоні з Україною. Польські фермера планують 12 лютого частково заблокувати пункт пропуску «Зосин-Устилуг».

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Теги: Угорщина кордон протест пункт пропуску Єврокомісія

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