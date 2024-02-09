Угорські фермери влаштували протест біля українського кордону

Трактори та інша техніка розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону

Демонстрацію протестувальники влаштували через рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції

У п’ятницю угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. Про це повідомляє угорське видання Világgazdaság.

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Трактори та різні види сільськогосподарської техніки розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону.

Демонстрацію організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата, які вважають рішення Єврокомісії неприйнятним.

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Угорські аграрії наполягають, що продукти, які надходять з-за меж Європейського Союзу, повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких дотримуються фермери ЄС, і Брюссель повинен захистити інтереси своїх власних фермерів, «а не намагатися знищити європейське село своїми заходами».

Протестувальники також кажуть, що Україна експортує ГМО-продукти, і вони виступають проти цього. Вони переконані, що «Україна може зруйнувати європейське сільське господарство» й багато виробників та переробників продуктів харчування в ЄС можуть збанкрутувати через надходження українських товарів.

Як повідомлялося, 9 лютого о 10:00 мав розпочатися страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».

Нагадаємо, наприкінці січня на кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок. Після розблокування рух вантажного транспорту на кордоні з Польщею став досить інтенсивним, відповідно до пропускних спроможностей пунктів пропуску.

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Згодом Польща анонсувала посилені перевірки на кордоні з Україною.

«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», – йдеться в повідомленні міністерства.

Пізніше польські фермери знову анонсували перекриття ще одного КПП на кордоні з Україною. Польські фермера планують 12 лютого частково заблокувати пункт пропуску «Зосин-Устилуг».