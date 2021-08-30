В Чікаґо до Дня Незалежності України відбувся святковий парад

Святковий парад відбувся уперше в історії української громади Чикаґо

Цьогоріч, з нагоди 30-ліття Незалежності України, в Чикаго відбувся святковий парад української діаспори. Відео опубліковано у Facebook-акаунті Ukrainian Independent Radio.

Організатором цієї грандіозної події виступив Український конгресовий комітет Америки (УККА), відділ Іллінойсу.

Щороку українська діаспора штату Іллінойс збирається в центрі Міста Вітрів на Дейлі-плаза на святкування Дня Незалежності України. Тут українсько-американські ветерани підіймають український стяг, проходять основні урочистості, привітання та святкові концерти.

У 2017 і 2018 роках діаспоряни розгорнули величезне полотнище синьо-жовтого прапора в самому центрі Мілленніум парку біля улюбленої туристами знаменитої скульптури Cloud Gate (Bean).

Святковий парад відбувся уперше в історії української громади Чикаґо.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

До слова, під час виступу «Скрябіна» на концерті до Дня Незалежності на фан-зону одночасно впали всі дрони.Також дощ зіпсував номери Вірки Сердючки та Віктора Павліка.

Нагадаємо, Сердючка таки заспівала своє легендарне «Раша гудбай» на концерті до Дня Незалежності.

Як відомо, 24 серпня на параді Незалежності війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт).

Також відбувся парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото).