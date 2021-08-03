Зеленський підписав закон про перейменування Дня захисника України

За останні роки українським жінкам дозволено служити на більшості військових посад у ЗСУ

За останні роки українським жінкам дозволено служити на більшості військових посад у ЗСУ

В українській армії наразі служить понад 31 тисяч жінок

День захисника України, який країна відзначає щороку 14 жовтня, перейменували. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Відтепер свято буде називатися Днем захисників і захисниць України.

«Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

Указ президента опубліковано на сайті

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада перейменувала свято День захисника України. Законопроєкт підтримали 317 нардепів.

Як відомо, День захисника України відзначається з 2014 року, з 2015 року 14 жовтня є неробочим днем. До цього в цей день святкували День українського козацтва.

Додамо, що днями вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка. Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора головної інспекції міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України.

Наразі у Збройних силах України проходить службу 31757 жінок, що складає 15,6% від загальної кількості військовослужбовців. Це один із найвищих показників кількості жінок, які служать у війську, у співвідношенні до загальної чисельності Збройних сил у порівнянні з багатьма арміями світу.

За останні роки українським жінкам дозволено служити на більшості військових посад у ЗСУ. Серед наших військовослужбовиць є танкистки, артилеристки, командири рот, взводів, тощо.



