Зеленський присвоїв нові звання керівництву армії, СБУ та Нацполіції
Відповідні укази
Президент Володимир Зеленський присвоїв керівництву ЗСУ, СБУ та Нацполіції нові звання. Про це йдеться у відповідних указах глави держави.
Так, указом №424/2021 Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ генерал-майору Валерію Залужному звання генерал-лейтенанта.
Зокрема, нові звання отримали:
- начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Сергій Шаптала – генерал-лейтенанта;
- командувач Десантно-штурмовими військами України полковник Максим Миргородський – бригадного генерала;
- командувач медичними силами ЗСУ полковник медичної служби Тетяна Остащенко – бригадного генерала;
- начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов – бригадного генерала;
- начальник управління СБУ в Херсонській області полковник Сергій Криворучко-бригадного генерала;
- начальник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом СБУ полковник Сергій Дусик – бригадного генерала;
- голова Нацполіції генерал поліції першого рангу ігор Клименко-генерала поліції першого рангу;
- начальник Головного управління Нацполіції в Києві полковнику поліції Івану Виговському – генерала поліції третього рангу.
Також звання бригадного генерала отримали:
- перший заступник директора департаменту служби – начальник управління цивільної безпеки головного управління Нацгвардії полковник Вадим Бідненко;
- перший заступник директора департаменту персоналу – начальник управління кадрової роботи головного управління Нацгвардії полковник Юрій Посмітний;
- начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковнику Валерій Вавринюк.
До слова, президент Володимир Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.
Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України.
Звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно – старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук президента члени родин загиблих захисників. Орден «Золота Зірка» вручений полковнику Євгену Сидоренку.