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    Зеленський присвоїв нові звання керівництву армії, СБУ та Нацполіції

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    Володимир Зеленський надав керівництву Збройних сил, Служби безпеки, Нацполіції нові звання - Зеленський присвоїв нові звання керівництву армії, СБУ та Нацполіції
    Володимир Зеленський надав керівництву Збройних сил, Служби безпеки, Нацполіції нові звання
    Фото: Офіс президента

    Відповідні укази

    Президент Володимир Зеленський присвоїв керівництву ЗСУ, СБУ та Нацполіції нові звання. Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

    Так, указом №424/2021 Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ генерал-майору Валерію Залужному звання генерал-лейтенанта.

    Зокрема, нові звання отримали:

    • начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Сергій Шаптала – генерал-лейтенанта;
    • командувач Десантно-штурмовими військами України полковник Максим Миргородський – бригадного генерала;
    • командувач медичними силами ЗСУ полковник медичної служби Тетяна Остащенко – бригадного генерала;
    • начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов – бригадного генерала;
    • начальник управління СБУ в Херсонській області полковник Сергій Криворучко-бригадного генерала;
    • начальник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом СБУ полковник Сергій Дусик – бригадного генерала;
    • голова Нацполіції генерал поліції першого рангу ігор Клименко-генерала поліції першого рангу;
    • начальник Головного управління Нацполіції в Києві полковнику поліції Івану Виговському – генерала поліції третього рангу.

    Також звання бригадного генерала отримали:

    • перший заступник директора департаменту служби – начальник управління цивільної безпеки головного управління Нацгвардії полковник Вадим Бідненко;
    • перший заступник директора департаменту персоналу – начальник управління кадрової роботи головного управління Нацгвардії полковник Юрій Посмітний;
    • начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковнику Валерій Вавринюк.

    До слова, президент Володимир Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

    Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України.

    Звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно – старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук президента члени родин загиблих захисників. Орден «Золота Зірка» вручений полковнику Євгену Сидоренку.

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    Теги: СБУ ЗСУ Міноборони звання героя Володимир Зеленський президент державні нагороди
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    Зеленський присвоїв нові звання керівництву армії, СБУ та Нацполіції