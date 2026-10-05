Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії

Президент заявив, що Україна визначила нові завдання для далекобійних операцій

Президент України Володимир Зеленський заявив про визначення нових завдань для українських далекобійних операцій. За його словами, відповідні питання він обговорив із командуванням Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Президент розповів, що провів нараду з командою Міністерства оборони та дипломатичною командою Офісу президента щодо графіка постачання озброєння від міжнародних партнерів. «Домовленості абсолютно чіткі, і щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей», – заявив Зеленський.

За його словами, йдеться, зокрема, про постачання амуніції для бойової авіації, передусім українських F-16. Також партнери мають надати додаткове фінансування для виробництва безпілотників різних типів і ракет.

Окремий напрям – спільні з європейськими країнами виробничі проєкти. Зеленський наголосив, що очікує від партнерів дотримання погоджених строків виконання кожної домовленості.

«Розраховую на дотримання строків виконання по кожній домовленості», – сказав президент.

Окремо Зеленський провів розмову з командувачем Сил безпілотних систем Євгеном Хмарою та командувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим. Сторони обговорили реалізацію українських далекобійних операцій.

«Нові завдання по далекобійності теж визначені», – повідомив глава держави.

Президент не уточнив, які саме цілі та об’єкти визначені для майбутніх операцій. Водночас раніше українська влада неодноразово заявляла про удари по військових та енергетичних об’єктах на території Росії в межах далекобійних операцій.

Зеленський також наголосив на важливості продовження роботи з міжнародними партнерами для забезпечення українських військ озброєнням і боєприпасами.

За його словами, збільшення виробництва дронів і ракет в Україні та реалізація спільних із європейськими країнами проєктів мають забезпечити необхідні можливості для Сил оборони.